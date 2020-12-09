Житель Тамбовщины получил четыре года колонии за приобретение и хранение наркотиков

В Инжавинском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотиков».

Установлено, что в сентябре 2020 года, мужчина незаконно приобрел высушенную марихуану обшей массой около 140 гр., что является крупным размером. Часть наркотиков он хранил при себе, а другую — в сарае.

По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, жителя Инжавинского района приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.