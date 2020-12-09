Полицейские задержали сбежавшего из иркутской колонии зека, обокравшего тамбовский храм

Вечером, 6 декабря, при попытке взлома окна и проникновения в храм Николая Чудотворца в районе спорткомплекса «Динамо» тамбовские полицейские задержали 61-летнего мужчину. В отделе полиции выяснилось, что он сбежал из колонии в Иркутской области и был объявлен в федеральный розыск.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-п.Б ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Стражи порядка установили, что мужчина причастен к еще одному преступлению - краже из храма на улице Мичуринской ящика для пожертвований. В настоящее время он находится в СИЗО.

- Тамбовские следователи уведомили инициаторов розыска о задержании совершившего побег из мест лишения свободы. Как оказалось, мужчина по пути следования из Иркутской области совершил ряд имущественных преступлений на территории ряда российских регионов. Сейчас проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.