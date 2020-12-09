Тамбовчанин покусал полицейского и сломал палец инспектору ПДН

В Бондарском районе вынесли приговор 23-летнему местному жителю, которого признали виновным в нападении на полицейских. На следствии и в суде установили, что 24 августа сотрудники полиции – участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних, прибыли домой к мужчине после обращения в правоохранительные органы его сожительницы. Женщина рассказала, что ее супруг, будучи сильно пьяным, заперся в доме с маленьким сыном, а ее домой не пускает. Приехавшие по вызову полицейские потребовали от мужчины немедленно открыть дверь и пустить женщину к ребенку. Нарушитель выбежал на улицу и попытался скрыться, но его задержали. По пути в патрульный автомобиль мужчина укусил полицейского за палец, а потом ударил его ногой. По дороге в отдел он продолжал вести себя агрессивно, а когда инспектор ПДН сделала мужчине замечание по этому поводу, нанес ей удар ногой, попав по руке. В результате у женщины диагностировали перелом пальца на правой руке.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.