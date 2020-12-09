Лжемедработницы украли из дома тамбовского пенсионера около 200 тысяч рублей

В Петровском районе 80-летний села Тынково стал жертвой мошенниц. Выяснилось, что 8 декабря к пенсионеру пришли четыре девушки в медицинских масках и перчатках. Они сообщили ему, что являются медработниками и проводят осмотр пожилых людей на дому. Аферистки измерили дедушке давление и даже послушали фонендоскопом.

В то время, как две девушки проводили «медосмотр» пенсионера, две другие осматривали его дом. В итоге после ухода лжемедработниц пенсионер обнаружил, что из его шкафа пропали 198 тысяч рублей. За помощью мужчина обратился в полицию.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей подозреваемых в краже и их задержанию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Полиция разыскивает мошенниц. Их приметы: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, были одеты в темные куртки. Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону 02 или 102 (с мобильного).