В Тамбовской области в пожарах погибли два человека

За последние сутки в Тамбовской области произошли два пожара, в которых погибли люди. Днем 8 декабря селе Хмелинка Кирсановского района загорелся жилой дом, в огне погиб его 55-летний хозяин. По предварительным данным причиной пожара стала неисправная электропроводка. Еще одно возгорание дома зафиксировали в селе Глазок Мичуринского района. Здесь в огне погиб 25-летний сын хозяйки дома. Не исключается, что огонь мог возникнуть из-за непотушенного окурка.

- В обстоятельствах случившегося разбираются следователи СУ СК по региону, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. – В обоих случаях проводятся процессуальные проверки.