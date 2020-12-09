Четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали в аварии на Тамбовщине

В столкновении двух авто травмы получили четыре человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, произошла 8 декабря в 16 часов на 19 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Сосновского района. Здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2114», под управлением 26-летнего мужчины и «Chevrole Klan», за рулем которого находился 43-летний водитель.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» - 26-летняя женщина, а также пассажиры автомобиля Chevrole Klan», 38-летняя женщина и 12-летняя девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в больницы.