Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 декабря: прирост больных за сутки составил 136 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 9 декабря, достигло 14387 человек. Из них выздоровели 12233 человека, 130 тамбовчан умерли, из них трое - за последние сутки. За последние сутки болезнь обнаружили у 136 жителей региона. Среди них 47 мужчин и 83 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, а также шесть детей от 10 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 785 человек, из них диагноз «пневмония» у 747 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.