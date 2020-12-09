Тамбовские росгвардейцы нашли пропавшего пенсионера

Сотрудники вневедомственной охраны города Котовска разыскали пожилого мужчину, который вышел из дома и не вернулся. С заявлением о пропаже пенсионера обратились в полицию его родственники. Приметы пропавшего передали всем экипажам вневедомственной охраны.

Отыскали росгвардейцы мужчину в районе Лесхозной. Пенсионер пояснил, что не помнит, как оказался на улице, и не может сориентироваться на местности.

- Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в отдел полиции, где связались с его родственниками, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.