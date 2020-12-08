Тамбовского сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника ГИБДД регионального УМВД России. Полицейского обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, сотрудник ГИБДД остановил водителя, которого ранее лишили прав, и сообщил, что ему грозит административное наказание по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. После этого водитель попросил полицейского за вознаграждение не составлять в отношении него административный материал. Согласившись с этим предложением, сотрудник полиции назвал номер мобильного телефона знакомого, на который водитель автомобиля, используя сервис «Сбербанк Онлайн», перевел 30 тысяч рублей. Преступление выявили при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области.