Тамбовский бренд «Мичуринские яблоки» стал победителем национального конкурса «Вкусы России»

Региональный бренд «Мичуринские яблоки» стал победителем в номинации «Попробуй, полюбишь» Первого национального конкурса, организованного Минсельхозом, «Вкусы России». Победители объявлены сегодня в рамках онлайн-трансляции церемонии подведения итогов конкурса на сайте министерства сельского хозяйства. По информации организаторов, все победители получат дополнительные возможности для развития.

Тамбовский бренд «Мичуринские яблоки» был представлен и в номинации «Нас выбирают», где он получил большую поддержку россиян и вошел в десятку лидеров народного голосования национального конкурса.

Родина знаменитых яблок – город Мичуринск Тамбовской области. Именно здесь ученым-селекционером Иваном Мичуриным были выведены более 300 новых сортов плодово-ягодных культур. А благодаря трудам его последователей здесь и сегодня выращивают ставшие знаменитыми не только в России, но и далеко за рубежом «Мичуринские яблоки».

Сегодня бренд «Мичуринские яблоки» объединяет всю яблочную продукцию, выращиваемую на территории Тамбовщины.

- За последние пять лет в регионе было заложено почти 3,5 тысячи гектаров многолетних насаждений преимущественно интенсивного типа, на поддержку садоводства направлено около 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств, - говорит начальник управления сельского хозяйства области Лидия Бакуменко. - Уверена, что победа в конкурсе даст дополнительные возможности для более активного развития садоводства в Тамбовской области.