Тамбовчанка вошла в десятку лучших преподавателей детских школ искусств России

Ирина Пугачева-Миронова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Министерство культуры РФ подвело итоги федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Участие в нем к приняли 446 педагога со всех уголков нашей страны.

В десятку финалистов вошла художник декоративно-прикладного искусства из Тамбова Ирина Пугачева-Миронова. Педагог более 25 лет работает в детской художественной школе №2 имени В.Д. Поленова.

Ирина является членом Союза художников России. За годы работы в художественной школе она обучила не одну сотню юных тамбовчан. Преподаватель подготовила множество лауреатов всероссийских и международных конкурсов в области искусства.

Сама художница неоднократно становилась участником и победителем самых престижных всероссийских конкурсов в области батика и гобелена. Педагог ведет активную выставочную деятельность. Ее работы можно было увидеть не только на региональных, но также на российских и международных выставках.

- Жителям города известен уникальный творческий почерк художницы, ее работы регулярно экспонируются на творческих площадках нашего региона. Недавно в Тамбовской областной картинной галерее прошла ее персональная выставка, где можно было видеть наиболее значимые работы такие, как гобелен «Тамбовский чернозем», «Светотень», батики «Живое дыхание природы», «Тамбовский модерн», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.