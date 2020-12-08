В Тамбове Сбербанк кредитует производителей молочной продукции

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Определено, что 82,2 млн рублей будет направлено на реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода для переработки молока и производству молочной продукции». В селе Новоникольское Мичуринского района уже имеются перерабатывающие мощности, а в ближайшее время будет возведён современный промышленный комплекс.

На розничном и оптовом рынках молочная продукция, реализуемая под товарным знаком «Мичурино», пользуется устойчивым спросом, а твёрдый сыр «Мичуринский» не раз отмечался экспертами на Всероссийских аграрных выставках.

Владимир Компаниец, управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк:

«Действие кредитного договора рассчитано на 120 месяцев. Наши партнёры на заёмные средства приобретают основное и вспомогательное оборудование, проведут его монтаж и пуско-наладочные работы. В нашей аграрно-индустриальной области поддержка перерабатывающих отраслей остаётся приоритетным направлением деятельности Сбербанка».

В последние годы в Тамбовском регионе заметно нарастили объёмы производства и переработки продовольствия. В нынешнем году собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превысил 5 млн тонн. Опережающими темпами идёт увеличение производства мяса.

По данным Управления сельского хозяйства области за 10 месяцев 2020 года молокоперерабатывающие предприятия произвели 7 тыс. тонн сыра, что составило 110 процентов к уровню января-октября прошлого года. За этот же период выработано 655 тонн сливочного масла или 126 процентов к соответствующему периоду 2019 года.

Обновление и расширение производственной базы перерабатывающих предприятий зачастую проводится с привлечением ресурсов Тамбовского отделения ПАО Сбербанк.