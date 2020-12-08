На Тамбовщине женщина-водитель погибла в страшной аварии с грузовиком

Иномарка столкнулась с грузовиком в Тамбовском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшное ДТП произошло 7 декабря в 9 часов утра в Тамбовском районе. На 464-м километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись два автомобиля: «Honda CR-V» под управлением 38-летней женщины и грузовик «Dongfeng» в составе прицепа «Мammut CHS». За рулем последнего находился 43-летний водитель.

После столкновения иномарка выехала за пределы проезжей части на левую обочину по ходу движения.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Honda CR-V» от полученных травм скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.