В Тамбове находящийся в федеральном розыске мужчина украл из храма ящик для пожертвований

Тамбовские полицейские задержали злоумышленника, похитившего ящик для пожертвований из храма на улице Мичуринской во время воскресного богослужения. В это время в помещении находилось большое количество людей, поэтому поймать вора «по горячим следам» не удалось.

В ходе расследования сотрудниками уголовного розыска проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которого удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 61-летний мужчина без определенного места жительства.

Как показала проверка, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности летом этого года по месту проживания в Иркутской области. Мужчина уклонился от ареста и был объявлен в федеральный розыск.

- В сентябре, находясь в Тамбове, подозреваемый уже совершил кражу в магазине, а за кражу из храма был задержан 6 декабря. Свою добычу в виде денежной суммы 3800 рублей он потратил. Возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности фигуранта к аналогичным преступлениям, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.