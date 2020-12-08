В Тамбове установят 12 новогодних елок

В Тамбове готовятся к встрече Нового года. Вчера, 7 декабря, на севере города приступили к монтажу елки в парке Победы. Всего же на этой неделе в областном центре планируют установить 12 новогодних елок.

Как рассказали в администрации города, праздничную атмосферу тамбовчанам создадут и там, где раньше ее не хватало, т.е праздничного оформления станет больше.

- На МЖК планируется украсить деревья светодиодными нитями на разворотном кольце, кроны – шарами светодиодными. Путепроводы на улице Астраханской и Лермонтовской – на опорах контактной сети планируется разместить консоли световые. Дополнительно светодиодные шары планируется повесить на кронах деревьев в сквере по улице Гастелло, 32 а. Некоторые композиции будут размещены, новые инсталляции в сквере на площади Льва Толстого, а также у ледового дворца спорта «Кристалл», - сказал Алексей Савин, начальник отдела комитета городского хозяйства администрации города Тамбова.