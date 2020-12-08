Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 декабря: за сутки COVID-19 подтвердился у 135 человек

По данным на 8 декабря, за сутки в Тамбовской области коронавирус обнаружили у 135 жителей региона. Это 54 мужчины, 75 женщин и 6 детей (мальчики 11,12 девочки 10,11,14,17 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 96 лет. Прибывших из других регионов нет, все новые заболевшие контактные.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 14251 человек, из них 3576 без клинических проявлений. 12043 пациента выздоровели: 6518 выписаны из стационара, 5525 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению.

В настоящее время на госпитализации находятся 800 человек, из них диагноз «пневмония» у 765 жителей региона.

- Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением –2989 (из них подтвержденных случаев - 1281, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 33066. Выписано из больниц – 9423, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции.