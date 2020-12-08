В Тамбовской области начали бесплатную выдачу лекарств

В лечебных учреждениях Тамбовской области организовали бесплатную выдачу медикаментов больным коронавирусом, которые получают лечение на дому. Доктор может назначить пациенту лекарства, не дожидаясь результатов теста, подтверждающего коронавирус.

Порядок выдачи лекарств выстроен таким образом, чтобы пациент получил необходимые препараты в течение дня.

- Врач осматривает пациента на дому, или в поликлинике, если у врача подозрения на коронавирусную инфекцию, то в этом случаев он назначает лечение сразу же, одновременно назначает анализ, - говорит заведующий терапевтическим отделением №3 поликлиники №2 больницы имени Архиепископа Луки Александр Данилов. - При подозрении на пневмонию назначается КТ или рентгенография грудной клетки. По прибытию в поликлинику врач выписывает рецепт и относит его в аптечный пункт медучреждения. Там фармацевт формирует пакет или бокс для пациентов, а затем специально выделенный медработник развозит эти лекарства по пациентам. Если в первой половине дня осматривает доктор, то после обеда все пакеты сформированы, и медсестра развозит их по пациентам.

Медикаменты, которые входят в перечень бесплатных лекарств, рекомендованы Минздравом РФ для амбулаторного лечения и включают как противовирусные, так и антибактериальные препараты для лечения пневмоний в легкой форме. Всего в списке 12 наименований. Инъекции в него не входят.

- Средства на закупку выделены из федерального бюджета, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Лечебные учреждения уже получили первые партии лекарств. Сейчас медики стараются обеспечить всех заболевших препаратами.