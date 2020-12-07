Тамбовчанка, представившаяся героиней известного сериала, выманила у жительницы Марий Эл 366 тысяч рублей

Аферистка вернула деньги, но от уголовного преследования ее это не спасет

26-летняя жительница Тамбовской области попала под следствие после того, как обманула жительницу Республики Марий Эл. В Интернете наша землячка нашла объявление, из которого следовало, что 42-летняя женщина из Йошкар-Олы, воспользуется услугами мага, жк5страсенса или гадалки для решения семейных проблем. Прочитав объявление, тамбовчанка списалась с его автором и предложила свою помощь. Девушка представилась внучкой слепой бабы Нины – главной героини одного из российских художественных сериалов.

Незнакомка выяснила, что женщина предполагает порчу на своём сыне и готова на всё, чтобы избавиться от нее. Тамбовчанка предложила помощь своей сериальной «бабушки». Женщина поверила аферистке и некоторое время переводила ей деньги за якобы проведение целительных обрядов. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но о нетрадиционном «лечении» жительница Йошкар-Олы рассказала своему мужу. Тот сразу предположил, что его супруга стала жертвой мошенницы, и настоял на обращении в полицию. К тому времени семья лишилась уже 366 тысяч рублей. В местном УМВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», следы привели оперативников в Тамбовскую область. Полицейские Марий Эл отправились в служебную командировку в наш регион и задержали аферистку. Девушка призналась в преступлении и возместила ущерб жительнице Йошкар-Олы. Несмотря на компенсацию потерь, тамбовчанке максимально грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

- Сейчас сотрудники полиции продолжают проводить проверку на причастность фигурантки к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов страны, - пояснили в МВД по республике Марий Эл.