Тамбовчане массово пожаловались на запах газа в квартирах и подъездах

Сегодня, 7 декабря, около 9 часов утра в ЕГДС и службу «112» стали поступать звонки от тамбовчан, которые жаловались на запах газа в квартирах и подъездах многоэтажек, а также в частных домах, расположенных в центре, на юге и севере города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова, угрозы жизни и безопасности людей нет. Об этом заявили в АО «Газпром-газораспределение Тамбов».

- Ситуация была вызвана тем, что утром на ГРС-1 (ул. Московская) производилась заправка одоранта — безвредного серусодержащего вещества, которое добавляется к газу для придания ему предупреждающего запаха. Для мониторинга ситуации АО «Газпром-газораспределение Тамбов» привлечено 10 бригад.