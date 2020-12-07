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Полицейские изъяли более 5 тысяч пачек контрафактных сигарет из магазина в Мичуринске

Табачная продукция с наименованиями известных мировых брендов направлена на экспертизу
Ксения АЛЕШИНА
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Контрафактную табачную продукцию продавали в торговом центре на улице Филлипова

Контрафактную табачную продукцию продавали в торговом центре на улице Филлипова

Фото: УМВД по Тамбовской области

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Мичуринску на днях поступило сообщение о том, что в торговом центре на улице Филлипова продают сигареты известных мировых брендов с признаками контрафакта.

Прибыв по указанному адресу, полицейские убедились в достоверности данной информации. Всего стражи порядка изъяли 5400 пачек сигарет, которые направили на экспертизу.

- По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Криминал