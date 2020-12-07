Тамбовская область присоединилась к неделе ГТО

На Тамбовщине 7 декабря стартовала Всероссийская акция «Неделя ГТО». В рамках акции каждый желающий может бросить себе вызов и выполнить нормативы.

- Чтобы стать мастером отжиманий, подтягиваний, бега, скандинавской ходьбы и других упражнений, любителям спорта нужно опубликовать видео или фото в социальных сетях с хештегом #неделяГТО, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

По словам организаторов акции, специально для участников акции разработаны карточки, которые можно размещать на своей странице в соцсети, делясь историями успеха выполнения испытаний комплекса ГТО.

Пять самых активных участников получат подарки с символикой федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Карточки можно скачать из специальной галереи на официальном портале проекта «Спорт - норма жизни» или в социальных сетях национальных проектов России.

Более подробную информацию можно узнать здесь.