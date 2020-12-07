За прошедшую неделю на Тамбовщине в пожарах погибли пять человек

В Тамбовской области за неделю с 30 ноября по 6 декабря в результате пожаров погибли пять человек, еще одного удалось спасти и четырех — эвакуировать.

Во вторник, 2 декабря, в Тамбове днем на улице Колхозной в квартире выгорела комната на площади 10 квадратных метров. В результате пожара погибла 93-летняя пенсионерка. Для ликвидации огня привлекались одно отделение ПСЧ-4 и одно отделение ПСЧ-3.

4 декабря в 8:15 в селе Ярославка Ржаксинского района на улице Центральная загорелась квартира общей площадью 48 квадратных метров. В результате происшествия выгорела комната площадью 16 квадратных метров. Пожар унес жизнь 42-летней женщины. Огонь ликвидирован силами первого отделения ПСЧ-29.

В этот же день в Тамбове в 16.02 на улице Володарского загорелась квартира площадью 40 квадратных метров. В итоге там выгорела спальня на площади 15 квадратных метров и зал на площади 9 квадратных метра. Погибла 78-летняя местная жительница. Пожарным удалось спасти одного человека и еще 4 были эвакуированы. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения ПСЧ-5 и автолестница.

5 декабря в 02:38 в поселке Сахарный завод Кирсановского района выгорел деревянный дом на площади 96 квадратных метров. Погибла 83-летняя женщина. Пожар ликвидирован силами трех отделений ПСЧ-18.

Вчера, 6 декабря, в поселке Малая Лавровка Мордовского района по улице Центральная произошло возгорание на террасе кирпичного дома. В итоге стены террасы обгорели по всей площади. Погибла 90-летняя женщина. Для ликвидации пожара привлекались два отделения ПСЧ-22.