Тамбовчанам бесплатно покажут короткометражные фильмы

В Тамбове 18 декабря пройдет Всероссийский день короткометражного кино. В рамках акции жителям областного центра в кинозале «На Степана Разина» бесплатно покажут самые интересные и яркие короткометражки.

- Зрителям представят программу семейных фильмов «Игровое кино» 12+. Тамбовчане увидят картины: «Солдатская шапка», реж. Павел Москвин, «Теория вероятности случайных событий», реж. Александра Сарана, «Соня любит, Соня не любит», реж. Наталья Беляева, «Спасибо!», реж. Мария Шульгина, «Большая восьмерка», реж. Иван Соснин, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Подробности об акции можно узнать в группе киноазала «На Степана Разина» в социальной сети «ВКонтакте». Телефоны для справок: (4752) 72-13-38.