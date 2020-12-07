Лучшего Деда Мороза в Уварово определят онлайн

Конкурсанты представят на суд жюри креативные видеоролики

Поскольку фестиваль Дедов Морозов в Уварово в этом году пройдет в режиме онлайн, выбирать лучшего новогоднего волшебника жюри будет дистанционно.

- Онлайн-конкурс проводится в двух возрастных группах. Жюри отдельно будет оценивать ролики, подготовленные участниками в возрасте от 14 до 18 лет и конкурсантами от 19 лет до 65+, - сообщили в пресс-службе администрации города Уварово.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо в период с 7 по 21 декабря выложить креативные ролики в образе Деда Мороза в социальную сеть Facebook в группы: «Культурный город Уварово», «Фестиваль Дедов Морозов в городе Уварово», а также в группу «Открытый фестиваль Дедов Морозов» соцсети «Однокласники». При этом обязательно надо указать ФИО, место работы/учебы и хэштег возрастной группы: #ФестивальДедовМорозовУваровоМолодёжь или #ФестивальДедовМорозовУварово. Продолжительность ролика должна быть не более 1 минуты.

Победителя выберут через интернет-голосование по количеству лайков под одним впервые размещенным роликов в указанных выше группах. Награждение состоится 25 декабря у главной елки города на площади Ленина в 15:00.

Фото: пресс-служба администрации города Уварово