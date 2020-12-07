В Тамбове собираются привести в порядок улицу Коммунальную

В Тамбове планируют привести в порядок улицу Коммунальную в районе Центрального рынка. Сейчас территория находится в упадке: разрушено асфальтовое покрытие, образовались несанкционированные свалки, захламлены прилегающие дворовые территории. Временно исполняющий полномочия главы города Максим Косенков дал поручение на этой неделе приступить к разработке нескольких проектов благоустройства улицы на участке от ул. Носовской до ул.Красной.

- Должны быть предложены варианты как сохранения пешеходной зоны, так и устройства проезжей дороги, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.