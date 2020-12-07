Триумф российских исследователей данных: все призовые места достались российским участникам

Завершилось международное онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту , которое Сбер организовал вместе с российскими и зарубежными партнёрами в рамках конференции Artificial Intelligence Journey.

В этом году состязание побило все рекорды популярности, собрав около 1000 дата-сайентистов из 43 государств, в том числе из таких «экзотических», как Гана, Монголия, Шри-Ланка и Эквадор.

Александр Ведяхи, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк: “ AIJ Contest 2020 превзошёл наши ожидания. От участников поступило более 2700 решений, многие из которых выполнены на мировом уровне. Радует, что у нас появилась «постоянная» аудитория: четверть претендентов уже участвовали в наших предыдущих соревнованиях. Но ещё приятнее тот факт, что несмотря на огромное международное представительство, в том числе из таких сильных в плане Data Science государств, как США, Индия, Китай, Сингапур, страны Евросоюза и другие, все призовые места — и у старшеклассников, и у взрослых — достались российским участникам. Это говорит о высоком уровне развития Data Science в стране.

И мы продолжим помогать отечественному сообществу исследователей данных развиваться, будем «подкидывать» дата-сайентистам как можно более сложные, но при этом прикладные задачи, имеющие огромное практическое значение. И, конечно, мы никогда не ограничивались и не будем ограничиваться только AIJ Contest. Образовательные модули, хакатоны, олимпиады, открытые уроки, деятельность Института искусственного интеллекта, — у нас запланирован огромный пул событий и практик, направленных на ускоренное развитие технологий AI и машинного обучения. И задача самая амбициозная — вывести страну на лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта, создавать и внедрять лучшие AI-решения для повышения качества жизни всех граждан страны.”