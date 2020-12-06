Тамбовские власти дали разъяснения по поводу предновогодних ограничений

Администрация области приняла решение о введении дополнительных коронавирусных ограничений 2 декабря. Так, с 20 числа текущего месяца и до 15 января запретили выездное обслуживание праздничных мероприятий. Это коснулось тех тамбовчан, которые работают в культурно-развлекательной сфере и сфере искусств. То есть под запрет попал выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом или в офис к заказчику.

Кроме того, попали под ограничения заведения общественного питания. Во время банкетов, фуршетов, свадеб, юбилеев, новогодних и рождественских праздников им нельзя устраивать танцы и проводить какой-либо развлекательный интерактив. Посетители должны быть дистанцированы: один человек на четыре квадратных метра.

Также всем компаниям и коллективам запретили проводить корпоративы. Под ограничение попали и торгово-развлекательные центры, крупные магазины. Исключения - организации общественного питания.

Как отметили в пресс-службе администрации области, все эти меры не касаются деятельности организаций культуры и искусств, при условии, что это их основной вид деятельности и они соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Театры могут показывать новогодние спектакли, но без развлекательно-игровых программ для детей и взрослых.

Что касается других изменений: до конца года продлили режим обязательной самоизоляции для тамбовчан старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.