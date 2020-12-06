Коронавирус в Тамбовской области на 6 декабря 2020: заразились 133 человека

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 6 декабря региональный оперштаб сообщил о 133 новых зараженных. Среди них 57 мужчин, 72 женщины и четыре ребенка (мальчики 14 и 16 лет, девочки 8 и 16 лет). Возраст взрослых от 22 до 85 лет. Никто из заболевших не покидал пределы региона.

Общее количество подтвержденных случаев Covid-19 выросло до 13 982, из них 3523 без клинических проявлений. Выздоровели и окончили лечение 11 836 пациентов: 6390 выписали из стационара, 5 446 сняли с амбулаторного наблюдения.

Госпитализировали 757 человек, из них диагноз «пневмония» у 733. На домашнем карантине находятся 3001(из них подтвержденных случаев - 1267). Сняты с наблюдения на дому – 32780. Выписаны из больниц – 9256.