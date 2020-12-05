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Воронежские полицейские помогли замерзающему на трассе тамбовскому водителю

В соседнем регионе у мужчины сломалась машина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Воронежские полицейские помогли 27-летнему тамбовчанину, у которого на трассе сломался автомобиль. Заглохшую машину обнаружили во время патрулирования территории инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Эртильскому району Евгений Тюрин и Александр Деменков. ВАЗ-21110 стоял на дороге в селе Битюг – Матреновка с включенными аварийными сигналами.

Полицейские остановились и выяснили, что водитель машины - житель Тамбовской области, который направлялся домой. Мужчина рассказал, что долгое время не может завести свой автомобиль и продолжить движение. Так как на улице был мороз, водитель уже стал замерзать. Оказалось, что в легковушке сел аккумулятор и неисправен стартер.

- Инспекторы и неравнодушные очевидцы помогли водителю запустить двигатель автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. – Мужчина поблагодарил всех за помощь и продолжил свой путь.