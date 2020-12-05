Тамбовчанка украла у подруги 225 тысяч рублей

В январе этого года в полицию Мичуринска обратилась 69-летняя женщина, которая сообщила о краже денег с ее банковской карточки. Полицейские установили, что 25 января кто-то списал со счета пенсионерки 225 000 рублей. Как оказалось, знакомая женщины сумела выяснить пароли и реквизиты банковской карточки и подключила программу мобильный банк на свой телефон.

По месту жительства на улице Кирсановской через смартфон злоумышленница перевела деньги приятельницы на свой счет. Сотрудники уголовного розыска нашли 49-летнюю жительницу Мичуринска, в отделе она дала признательные показания. Как установили полицейские, все похищенные деньги женщина потратила на себя. Теперь ей придется возместить материальный ущерб в полном объеме из своего кошелька.

- Возбуждено уголовное дело по п. г части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.