Тамбовским коммунальщикам грозит наказание за перекопанную ул. Гастелло

Основная транспортная артерия западной части Тамбова – улица Гастелло сегодня не очень удобна для автомобилистов. Второй месяц бригады «Тамбовских коммунальных систем» продолжают здесь ремонтировать канализационный коллектор.

Согласно выданному разрешению, дорога на перекрестке улица Гастелло – Лётный переулок должна была быть приведена в нормативное состояние еще 29-го ноября. Однако с окончанием работ затянули по ряду причин. В итоге движение по улице Гастелло было возобновлено только 3 декабря, а восстановление дорожного полотна на ряде участков не завершено и сегодня.

- По поручению временно исполняющего полномочия главы Тамбова Максима Косенкова продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению правил благоустройства и соблюдение мер безопасности на автодороге после ремонта канализационного коллектора на данном участке, - говорит начальник отдела по контролю за производством земляных работ МКУ «Дирекция городских дорог» Игорь Кулюкин. - Два дня назад материал нами был направлен в УМВД России по Тамбову. Сотрудники полиции, насколько я знаю, уже приняли меры. Дирекция городских дорог, администрацией города Тамбова написала претензионное письмо. 30-го числа «ТКС» получили его, с этого момента стартовал претензионный срок. По истечении 30 дней мы можем обращаться в судебные инстанции, что и будем делать. По нашему мнению, работы затянуты. Работает их подрядчик, этим подрядчиком нужно активнее руководить. Он не местный, а мы здесь живем. У нас должно быть удобно, хорошо и комфортно.

Чтобы не дошло до судебных тяжб, производитель работ в течение 30 дней должен обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов, убрать строительный мусор, защебенить участки и сделать временную пломбу из асфальта. Ход ремонтных и восстановительных работ по улице Гастелло остается на контроле администрации города.