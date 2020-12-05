В Рассказово продолжается строительство спорткомплекса

В городе Рассказово на стадионе «Спартак» продолжается строительство физкультурно-оздоровительный комплекса. Еще в феврале этого Минспорт России и управление по физической культуре и спорту Тамбовской области заключили соглашение о выделении на эти цели средств из федерального бюджета. Средства выделяются по программе «Детский спорт».

Ориентировочная сметная стоимость строительства нового спортобъекта составляет 117 миллионов рублей. Из них 66,5 миллиона рублей - федеральные средства. Свою часть на условиях софинансирования добавят и из бюджета Тамбовской области.

- Новый спорткомплекс разместится в одноэтажном здании. В нем будут обустроены два спортивных зала: малый и универсальный, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Универсальный спортивный зал предназначен для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, бадминтон, настольный теннис и мини-футбол. В малом разместится зал ритмической гимнастики, тренажерное оборудование. В комплексе запроектированы четыре раздевалки с душевыми и туалетами, гардероб и другие технические помещения. Его пропускная способность составит 60 человек.