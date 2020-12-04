Тамбовчан предупреждают об очередных отключениях света

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на следующей неделе в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ будет отключен свет по ряду адресов в областном центре.
07.12.2020 с 14:00 до 16:00
по ул. К.Маркса, д. 2-44;
по ул. Ржавской, д. 1-19.
09.12.2020 с 09:00 до 16:00
по ул. Чапаева, д. 82-119;
по пр. Чапаева, д. 1-3;
по ул. Вавилова, д. 4-24;
по ул. Уральской, д. 87-172.
10.12.2020 с 08:30 до 16:00
по ул. Защитной, д. 1-31.
11.12.2020 с 9:00 до 16:00
по ул. Л.Чайкиной, д. 11-19;
по ул. Районной, д. 10-16;
по ул. Минаевской, д. 1-16;
по ул. Воронежской, д. 90-138.