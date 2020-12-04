Тамбовчан предупреждают об очередных отключениях света

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на следующей неделе в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ будет отключен свет по ряду адресов в областном центре.

07.12.2020 с 14:00 до 16:00

по ул. К.Маркса, д. 2-44;

по ул. Ржавской, д. 1-19.

09.12.2020 с 09:00 до 16:00

по ул. Чапаева, д. 82-119;

по пр. Чапаева, д. 1-3;

по ул. Вавилова, д. 4-24;

по ул. Уральской, д. 87-172.

10.12.2020 с 08:30 до 16:00

по ул. Защитной, д. 1-31.

11.12.2020 с 9:00 до 16:00

по ул. Л.Чайкиной, д. 11-19;

по ул. Районной, д. 10-16;

по ул. Минаевской, д. 1-16;

по ул. Воронежской, д. 90-138.