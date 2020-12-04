Трое мужчин незаконно застрелили лося в Тамбовской области

Инцидент произошел на территории Серповского лесничества в Моршанском районе

В Моршанском районе перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».

Инцидент произошел на территории Серповского лесничества. Во время объезда угодий охотовед услышал выстрел. Двигаясь по лесу, егерь заметил движущийся автомобиль «Нива» с прицепом. На требование остановиться водитель увеличил скорость.

Егерь по рации попросил помощи полицейских в задержании нарушителей. В ходе поисковых мероприятий стражи порядка нашли тело убитого лося. Как оказалось, злоумышленники выбросили незаконную добычу и скрылись.

- В настоящее время следствие по данному преступлению закончено и с обвинительным заключением направленно в суд. Были собраны неопровержимые доказательства о причастности к преступлению трех граждан. Санкции по ч. 1 статьи 258 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.