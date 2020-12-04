Фестиваль Дедов Морозов в Уварово пройдет в онлайн-формате

Победителей конкурса новогодних открыток, проводимого в рамках фестиваля, ждут гарантированные призы

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки шестой открытый фестиваль Дедов Морозов пройдет в онлайн-формате. Однако, по словам организаторов, от этого он не станет менее интересным.

В рамках фестиваля организаторы подготовили креативный конкурс новогодних открыток - «С любовью от Самого Вишневого Деда Мороза России из Уварово – столицы «Вишневарово». Его участники гарантировано получат призы перед Новым годом.

К фестивалю подготовлены специальные эксклюзивные открытки с изображением Вишневого Деда Мороза. Приобрести их можно в ДК «Дружба», МФЦ, а также местной библиотеке (д.8, 2 мкр.).Условия конкурса просты.

- Чтобы стать участником конкурса необходимо отправить открытку в любую точку России, ближнего или дальнего зарубежья. Фото отправленных и полученных открыток с указанием почтового штампа разместить участником конкурса с 7 по 29 декабря в социальной сети Facebook с указанием ФИО, места учёбы/работы в трёх группах Facebook: «Культурный город Уварово», «Фестиваль Дедов Морозов в городе Уварово», «Открытый Летний гастрономический фестиваль «Вишневарово», а также в группе «Открытый фестиваль Дедов Морозов» соцсети «Однокласники». Не забудьте поставить #СамыйВишнёвыйДедМорозРоссииУварово!, - сообщили в пресс-службе администрации города Уварово.

Победители и призеров будут выбирать по трем категориям. Призы получат участники, которые отправили, а их адресаты получили наибольшее количество новогодних открыток от Самого Вишнёвого Деда Мороза России, а также отправившие открытку в самую дальнюю точку России и самую дальнюю точку ближнего и дальнего зарубежья.

Победителей нарядят 30 декабря в 12 часов дня у главной елки города на площади Ленина.

Фото: пресс-служба администрации города Уварово