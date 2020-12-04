Массовая вакцинация от коронавируса стартует на Тамбовщине с середины декабря

Получить прививку можно будет в 33 лечебных учреждениях региона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области уже начата вакцинация против СОVID-19. Прививку сделали первые 42 добровольца из числе медработников, ни у одного из них не выявлено серьезных побочных реакций.

Препарат, который используют для прививки, очень требователен к соблюдению температурного режима и правилам транспортировки. Поэтому первоначальный этап вакцинации организовали на базе Рассказовской ЦРБ, которая территориально находится рядом с медицинским центром «Резерв», где хранится вакцина. В середине декабря планируется поступление ещё 829 доз вакцины. Список добровольцев сформирован из числа врачей и педагогических работников.

На следующем этапе планируется работа по организации массовой вакцинации населения Тамбовской области против коронавируса, которая будет проведена во всех медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего будет задействовано 33 лечебных учреждения.

В настоящее время организованы закупки холодильного оборудования для хранения вакцины, средства на которое выделены из федерального бюджета. Для доставки вакцины в лечебные учреждения области будут использованы специальные контейнеры с хладонаполнителем. Сотрудники поликлиник, которых задействуют в масштабной вакцинации против коронавируса, прошли необходимое обучение.

- К началу массовой прививочной кампании против коронавируса все организационные вопросы, связанные с логистикой, доставкой и хранением вакцины будут решены, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Сообщается, что прививку сможет сделать любой желающий, противопоказанием может стать, например, простудное заболевание. Окончательное решение о допуске к вакцинации примет участковый врач. Списки добровольцев формируются в поликлиниках по месту жительства. Точная дата начала массовой вакцинации пока не определена, ее уточнят, когда прививка поступит в регион.