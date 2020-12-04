Мошенник из Тамбовской области оставил школьника без игровой приставки

В Кирсановском районе 14-летний житель села Калаис стал жертвой мошенника. 21-летний парень пообещал ему починить игровую приставку «Sony Playstation». Школьник согласился и отдал ее своему знакомому.

Подросток регулярно интересовался, как идут дела и когда молодой человек отремонтирует приставку, но тот только обещал, что скоро вернет ее. В итоге потерпевший рассказал родителям о случившемся, а они в свою очередь обратились в полицию.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли мошенника, который проживает в Кирсанове. Злоумышленник не смог вернуть чужое имущество, так как сразу же продал приставку неизвестному. Теперь молодому человеку придется возместить причиненный ущерб из своего кармана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.