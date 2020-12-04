Следователи ищут подозреваемого в покушении на убийство бизнесмена в Мичуринском районе

Следователи просят у жителей региона помощи в поисках предполагаемого преступника Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В совершении преступления подозревается 46-летний житель Никифоровского района.

По версии следствия, днем 3 декабря этого года, подозреваемый во время конфликта со своим знакомым предпринимателем выстрелил в него несколько раз из огнестрельного оружия. После этого злоумышленник скрылся.

С полученными огнестрельными ранениями брюшной полости 52-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

— В настоящее время следователями и криминалистами СК совместно с сотрудниками органов внутренних дел по делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и мотива совершенного преступления, а также установление места нахождения скрывшегося злоумышленника, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мужчины, изображенного на фото, следственный орган просит обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).