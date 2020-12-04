Чиновники Тамбовской области попали под следствие из-за того, что не выдавали квартиры сиротам

Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по факту халатности, которую допустили чиновники региональной администрации при обеспечении квартирами сирот.

- В ходе следствия установлено, что в этом году сиротам выдана 81 квартира, в то время как согласно плану по реализации программы, в 2020 году должно быть выдано не менее 277 квартир, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приведённый факт свидетельствуют о том, что ответственными должностными лицами администрации региона ненадлежащим образом исполняются свои обязанности.

Проблема с обеспечением жилыми помещениями сирот актуальна для всей страны. Она стала предметом обсуждения на заседании, которое провел глава Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Руководитель ведомства подчеркнул, что по каждому случаю нарушения прав сирот, а также при выявлении предоставления им некачественного жилья Следственный комитет и дальше будет стоять на принципиальной позиции и незамедлительно возбуждать уголовные дела.