В тамбовском госуниверситете им. Державина появилась команда по чирлидингу

Ребята планируют выступать не только на университетских, но и на международных соревнованиях

В Тамбовском государственном университете имени Г,Р. Державина появилась команда по чирлидингу «Team Rise». Тренировать ребят будет кандидат в мастера спора по чирлидингу и чир-спорту Илья Крючин и многократный победитель всероссийских соревнований, капитан команды Павел Горбунов.

Как сообщает пресс-служа вуза, команда состоит как из юношей, так и из девушек. Всего она насчитывает около 30 человек. У каждого из них есть шанс получить звание кандидата в мастера спорта.

- Мы планируем участвовать в международных соревнованиях, выступать на играх университетских сборных для укрепления боевого духа болельщиков и спортсменов. Первое выступление запланировано на начало следующего года, - сказал капитан команды Павел Горбунов.

Тренировки проходят в гимнастическом зале ТГУ. Занятия включают в себя акробатику, общую физическую подготовку, упражнения на растяжку и т.д.

Фото: Управление медиакоммуникаций ТГУ имени Г.Р. Державина