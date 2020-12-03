Открытый 3 месяца назад детский сад «Вишенка» в Уварово только сейчас заработал в нормальном режиме

В городе Уварово спустя три месяца после официального открытия в полную силу заработал детский сад «Вишенка». Напомним, его организовали для малышей от 1,5 до 3 лет. До сих пор родители могли приводить сюда детей лишь на несколько часов. Люди возмущались и жаловались на такой режим работы дошкольного учреждения, потому что не могли выйти на работу.

- С первых дней открытия его посещают 39 малышей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - До настоящего момента они проходили период так называемого привыкания, а теперь детский сад вышел на период полного нахождения детей в детском саду. Для ребят организовано полноценное питание, дневной сон, занятия и развивающие игры.