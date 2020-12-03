На Тамбовщине вынесли приговор убийце гражданских супругов

В Тамбовской области жителя р.п. Знаменка признали виновным в убийстве двоих жителей Знаменского района и угрозе убийством жителю г. Тамбова.

Установлено, что в декабре 2019 года во время пьяных посиделок между обвиняемым и двумя жителями р.п. Знаменка произошла ссора, перешедшая в драку. В ходе драки обвиняемый нанес знакомой и ее гражданскому мужу множественные удары ножом, от которых они скончались на месте.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, убедившись в смерти мужчины и женщины, преступник уехал с места происшествия в г. Тамбов, где во время распития алкоголя в квартире своего знакомого угрожал убийством одному из гостей.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.