Тамбовчанина приговорили к 9 годам заключения за убийство приятеля

В Тамбовском районе суд вынес приговор в отношении 49-летнего жителя села Покрово-Пригородное. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, 16 августа этого года осужденный выпивал в компании знакомых в квартире приятеля в селе Покрово-Пригородное Тамбовского района. Из-за разногласий с одним из них при обсуждении «тюремных» тем между мужчинами, ранее отбывавшими наказание в местах лишения свободы, произошла ссора.

В ходе конфликта осужденный схватил нож и нанес собутыльнику удар в грудь. Затем осужденный взял оставшееся спиртное и ушел домой. Орудие убийства он выбросил по пути. Прибывшие по вызову хозяина квартиры медработники констатировали смерть 43-летнего потерпевшего.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.