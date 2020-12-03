До 12 лет колонии грозит наркоторговцу из Тамбова

В Тамбове 1 декабря на улице Интернациональной полицейские задержали 28-летнего местного жителя, проживающего на Магистральной. При досмотре у него нашли пакет со свертками общим весом 16,82 гр, где находился героин.

В отделе полиции тамбовчанин дал признательные показания и рассказал, что в течение суток успел разместить еще 16 закладок с наркотиками на улицах Интернациональной и Коммунальной.

Молодой человек указал сотрудникам полиции все закладки поадресно, каждый сверток с героином весил около 2 гр. Наркотики были изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

- Ранее тамбовчанин уже был судим за распространение наркотиков и кражу. На очередное преступление парня толкнуло желание легкого заработка. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.