Тамбовская область получит больше 187 миллионов рублей на проект «Чистая вода»

В Минстрое России утвердили размер финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Тамбовская область в 2021 году получит чуть больше 187 миллионов рублей. Средства пойдут на модернизацию пятнадцати объектов в разных населенных пунктах региона.

Как пояснили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, средства направят на строительство различных объектов в городах Рассказово и Котовск, Тамбовском, Знаменском, Рассказовском, Уваровском, Мичуринском, Гавриловском, Сосновском, Бондарском и Уметском районах. Будут построены водопроводные сети, станции очистки, обезжелезивания, водоподготовки, водозаборные скважины и водонапорные башни, водопроводы и водозаборные узлы.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения - один из приоритетов региональной власти. На строительство объектов водоснабжения - водопроводов, скважин, водонапорных башен, станций водоподготовки - средства выделяются по разным программам.

В этом году жители села Покрово-Пригородное Тамбовского района будут с «чистой водой». Завершается документальное оформление построенного водопровода для подключения улиц Заречная, Советская, Садовая к центральным сетям водоснабжения областного центра. На его строительство по проекту «Чистая вода» было направлено около 6 миллионов рублей, из которых 5,4 миллиона - средства федерального бюджета.

- Сейчас федеральный проект «Чистая вода» входит в состав нацпроекта «Экология», - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области. - С 2021 года он станет частью нацпроектта «Жилье и городская среда». По нему до 2024 года на территории Тамбовской области планируется построить 69 объектов водоснабжения (водопроводов, скважин, водонапорных башен, станций водоподготовки). Бюджет составляет около 1 миллиарда рублей. Выполнение проекта обеспечит 93,5 процента жителей области качественной питьевой водой.