Массовых новогодних мероприятий в Тамбове не будет

Несмотря на запрет проведения массовых новогодних гуляний, в городе активно готовятся к встрече Нового года и украшают улицы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в Тамбове массовых новогодних мероприятий в этом году не будет в связи с действующими ограничениями по коронавирусу, однако праздничная атмосфера гарантируется.

В Тамбове уже начали украшать город к Новому году. На улице Советской 60 световых опор украсили вазонами с новогодними игрушками. В ближайшие дни работники Дирекции благоустройства и озеленения установят новогодние елки на тамбовских улицах, площадях, парках и скверах.

Первую новогоднюю красавицу разместили около культурно-досугового центра «Мир». Искусственную ель высотой 8 метров украсят новогодними шарами, звездами, колокольчиками и динамической иллюминацией.

По традиции на площади Ленина установят новогоднюю елку, состоящую из 240 живых сосен. Праздничное дерево будет украшено светодинамическими гирляндами, объемными игрушками и цветными шарами. Кроме того, на площади разместят праздничную композицию «С Новым годом!».

- Новинка этого года специально разработана дизайнерами дирекции благоустройства и озеленения — украшенные мобильные ели высотой 2,5 метра, которые будут установлены в парках и скверах города, — сказал начальник отдела зеленого хозяйства Дирекции благоустройства и озеленения Игорь Шведов. - Таких праздничных конструкций будет 10, их установим попарно около ЛДС «Кристалл», рядом с остановкой «Парк культуры и отдыха», около администрации Тамбовской области, на Гастелло, 32

Как и в прошлых годах, пешеходную зону от К. Маркса до Базарной украсят нарядные ели в кадках, а на деревьях в сквере Петрова развесят праздничную иллюминацию.