В Тамбовской области будут судить мужчину, который убил нового знакомого, а затем закопал его тело во дворе

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление.

По версии следствия, утром 3 июня этого года, обвиняемый познакомился на одной из улиц села Бурнак с 36-летним мужчиной. Незнакомец попросил у него сигарету, а затем обвиняемый пригласил его к себе домой выпить.

В процессе употребления алкоголя, между мужчинами произошел конфликт. Хозяин стал выгонять гостя из дома, но тот не уходил, после чего ссора переросла в драку. Обвиняемый сходил за битой и нанес несколько ударов гостю по голове.

После того, как потерпевший выбил у обвиняемого из рук биту, последний схватил нож и ударил им своего оппонента. Мужчина скончался на месте происшествия от колото-резаной раны шеи. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник переместил тело погибшего из дома во двор и закопал.

На следующий день с заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего в полицию обратились его родственники. Тело мужчины было обнаружено 5 июня.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.