Власти Тамбовской области запретили проведение новогодних корпоративов

Также в регионе продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет, беременных женщин и людей с заболеваниями

Власти региона внесли новые изменения в постановление №233 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области». Согласно документу, на Тамбовщине продлили режим самоизоляции до 31 декабря, а также ввели ограничения на проведение банкетов и запрет праздничных корпоративов.

Напомним, самоизоляцию должны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и жители региона с хроническими заболеваниями.

Также с 20 декабря и до 15 января на Тамбовщине вводится запрет на выездное обслуживание при оказании услуг различными устроителями праздников и всех культурно-развлекательных мероприятий, в том числе в области исполнительских искусств, включая самозанятых граждан.

На этот же срок в помещениях запрещено проводить новогодние и рождественские праздники, корпоративы и другие мероприятия всем организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальными предпринимателями).

- В тоже время организации общепита продолжат работу и проведение банкетов и фуршетов в них разрешается, но без развлекательных программ и мероприятий, при одновременном нахождении в зале предельного количества лиц, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

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