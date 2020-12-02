Тамбовчанину, который ударил сожительницу ножом в живот, ужесточили приговор

В Тамбове Октябрьский районный суд приговорил местного жителя к одному году колонии. Его признали виновным в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Было установлено, что тамбовчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с сожительницей ударил ее ножом в живот.

Заместитель прокурора Тамбовской области остался не доволен вынесенным приговором, посчитав его слишком мягким.

- Апелляционным определением Тамбовского областного суда приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова изменен, наказание усилено до 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.