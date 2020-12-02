На Тамбовщине увеличили число бригад скорой помощи

Количество вызовов в скорую помощь увеличилось практически втрое Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области из-за больших нагрузок на службу скорой помощи на 20% увеличили количество выездных бригад. Кроме того, в регионе дополнительно задействовано 13 единиц санитарного автотранспорта.

В связи с большим числом заболевших коронавирусом и ОРВИ количество вызовов в скорую помощь увеличилось практически втрое. Если раньше в сутки поступало 120 вызовов, то в октября доходило до 320.

- Для того, чтобы разгрузить службу скорой помощи, во всех поликлиниках усилили работу бригад неотложной помощи, которые взяли на себя транспортировку больных на госпитализацию в часы работы поликлиник. Сейчас время доезда скорой медицинской помощи при экстренном вызове в среднем составляет 19 минут, при неотложном вызове – 115 минут, что соответствует нормативу. Кроме того, решается вопрос по увеличению количества бригад скорой помощи. В этой связи на работу принимаем дополнительно водителей и средних медицинских специалистов, - сказала главный врач Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Нечаева.